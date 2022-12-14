В кремле ответили на вопрос о новогоднем перемирии на фронте

Вполне вероятно, что россияне надеются получить небольшую передышку

Возможность мирного урегулирования войны между Украиной и россией на данный момент стремится к нулю. Пока на Западе предупреждают об опасности переговоров с кремлевскими политиками, пропутинские чиновники отказываются от идеи новогоднего перемирия. При этом Украина о подобном даже не заикалась — тема впервые всплыла именно в Москве.

Как сообщают росСМИ, о подобном впервые заговорил пресс-секретарь путина дмитрий песков. У него поинтересовались, не выступал ли официальный Киев с подобной инициативой и что думают о возможном прекращении огня в Кремле.

По словам пескова, таких предложений украинская сторона не предоставляла. Соответственно, нет и обсуждений подобной темы среди российских политиков.

Интересно, что такая риторика у пропагандистов началась после того, как президент Владимир Зеленский предложил Москве слегка иной вариант развития событий. Напомним, что во время обращений к лидерам G7 глава государства заявил: Кремль мог бы показать, что готов отказаться от агрессии, выведя войска из Украины на Рождество. При этом ни о каком перемирии и речи не шло. Не исключено, что россияне пытаются сыграть на этой теме, дабы получить небольшую передышку на фронте.

Добавим, что на данный момент Зеленский также не видит смысла в проведении переговоров с путиным, ведь тот не демонстрирует никаких подвижек в понимании происходящего на войне.