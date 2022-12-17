Будете служить 2 года: в россии военком наделал шума заявлением

Пока не ясно, могла ли быть заявленная военным информация секретной

На фоне очевидного продолжения проигрышей в войне с Украиной, российское руководство решило внести некоторые изменения в службу своих военных. Так, российское Министерство обороны как будто бы продлило военную службу по призыву с 1,5 лет до двух.

Об этом сообщил военный комиссар Дмитровского городского округа Московской области Михаил Фотин. По его словам, весной срок службы сменят до 1,5 года, чтобы подготовиться к переходному периоду. Далее россияне будут служить по два года. Он заявил, что это связано с тем, что "соседи россии вступают в НАТО".

"Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года", — сказал Фотин в эфире "Дмитров ТВ", ссылаясь на "официальную информацию" от военного комиссара Московской области.

Однако очень скоро видео с этим заявлением удалили. Журналисты издания Msk1.ru дозвонились до Фотина за комментариями о сюжете и он ответил: "Я там многое, что сказал. Все зависит от того как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете". В разговоре с изданием Baza военком добавил, что это видео вообще "двухлетней давности".

Позже появилось опровержение, подписанное военкомом Московской области Алексеем Астаховым, в Telegram-канале Минобороны РФ. Он заявил, что "в настоящее время каких-либо изменений законодательства российской федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны россии не предлагается".

Обращение Фотина, удаленное

Как сообщал "Телеграф" ранее, сейчас россияне перекидывают на Донбасс лучших российских бойцов из-под Херсона — на новомобилизованных там они рассчитывать не могут.