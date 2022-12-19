"Убийцы, вы разбомбили его": в россии школьница "испортила" инсталляцию, посвященную Мариуполю

В россии убрали скульптуру посвященную Мариуполю

На Дворцовой площади в российском Санкт-Петербурге установили инсталляцию в виде сердец на честь "побратимства с Мариуполем". Однако, как показала практика, конструкция не прижилась и её стыдливо начали разбирать.

Как сообщает издание Nexta, спустя несколько дней после установки, на конструкции, посвященной украинскому Мариуполю, который оккупанты практически полностью уничтожили и оккупировали во время вторжения в Украину, появилась надпись "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды". После произошедшего власти города начали разбирать инсталляцию, а в настоящий момент, она уже полностью убрана с площади.

По данным СМИ, в "осквернении" инсталляции подозревается 17-летняя местная жительница. Теперь школьнице грозит статья о "дискредитации" российской армии.

При этом, по сообщению местного Telegram-канала "Ротонда", россияне не собираются отказываться от идеи установки циничной скульптуры. Ссылаясь на слова сотрудников, которые занимались разбором конструкции, авторы поста заявляют, что с площади уберут лишь ту часть, которая была расписана, а сам каркас останется стоять.

"Сами панели отвезут на ремонт, а затем вернут обратно. Вероятно, починить их смогут уже завтра", — говорится в сообщении.

Издание "Радио Свобода" пишет, что вскоре после оккупации Мариуполя власти Санкт-Петербурга объявили, что Петербург и Мариуполь будут "городами-побратимами". Установленная на Дворцовой площади инсталляция изображала два переплетённых сердца — большое с надписью "Санкт-Петербург" и маленькое с надписью "Мариуполь". Одна из таких скульптур, как утверждается, ранее была установлена и в самом Мариуполе.

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