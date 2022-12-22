шойгу "опять" якобы прилетел на фронт: видео

шойгу проинспектировал оккупационные войска

В россии заявили, что их министр обороны сергей шойгу, якобы в очередной раз прибыл в зону боевых действий в Украине. Утверждается, что там он проверил оккупационные войска и поздравил захватчиков с Новым годом.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны рф, во время якобы визита на фронт шойгу проверил условия размещения военнослужащих и военной техники в пунктах временной дислокации. Также там добавили, что российский министр проинспектировал позиционные районы воинских частей и пообщался с военными.

В завершении визита министр обороны рф поздравил оккупантов с наступающим Новым годом.

"Не суетитесь, спокойно, всё нормально", — приводит слова шойгу пресс-служба Минобороны.

Стоит отметить, что шойгу якобы уже не первый раз проводит инспекцию своих войск в Украине. Не так давно росСМИ распространили видео на котором, он летает на вертолете и, как утверждается, осматривает ситуацию на передовой.

Однако, как выяснилось, "передовой" для шойгу оказалась территория временно-оккупированного Крыма. А до фронта российский военачальник не долетел десятки километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны рф сергей шойгу сделал очередное нелепое заявление о войне в Украине.

Также мы сообщали о том, что шойгу захотел увеличить численность российской армии.