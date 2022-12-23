Иди на войну, раз денег нет: в рф сняли скандальную рекламу об армии, актеры уже извинились (видео)

Коротенькая история демонстрирует нищую жизнь российских пенсионеров и показывает, что заработать деньжат в россии удастся только военным

Россиян понемногу готовят ко второй волне мобилизации на войну, одновременно поощряя идти в контрактную армию. Делают это, правда, весьма странно: через социальную рекламу, где наглядно демонстрируют бедность граждан рф. Одно из таких видео получило широкий резонанс в россии: многие назвали его настоящей ИПСО, кто-то — приписал авторство украинцам, а сыгравшим роли актерам даже пришлось извиняться.

Больше деталей рассказывают росСМИ. Речь идет о "социалке", в которой дедушка живет на мизерную пенсию, которой не хватает на все необходимое, поэтому решает продать автомобиль. Чтобы этого делать не пришлось, его внук заключает контракт с армией рф.

Россиян возмутило подобное видео, мол, оно провокационное, будто бы военнослужащими становятся только те, кто хочет денег. Удивился увиденным и актер Денис Король, сыгравший хамоватого покупателя подержанной "копейки".

В русских соцсетях мужчина заявил, что в исходном сценарии была заявлена другая история, а все сцены рекламы и вовсе снимались по отдельности.

"После того, как группа сделала монтаж, появился вот такой результат. Я не меньше вас был удивлен! От своего имени я хочу извиниться, что это видео вообще появилось", — написал Король.

Денис Король

По его словам, авторов и заказчиков видео уже нашли, они "сами держат ответ". Однако ни имен, ни названия студии актер не озвучил.

В сети ролик до сих пор весьма бурно обсуждают. Украинцы смеются над тем, что в россии не способны даже армию правильно пропиарить, а россияне требуют привлечь авторов видео к ответственности.

Впрочем, россиянам не привыкать позориться в различных вопросах. Мало того, что операция "Киев за три дня" превратилась за месяцы войны в сто тысяч мертвых оккупантов, да еще и с техникой испытывают проблемы. Речь идет об "инновационной разработке" РФ, оказавшейся украденной у китайцев.