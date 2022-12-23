Рост криминала в России: какие последствия ощутят россияне за вторжение в Украину

Вовлечение в войну лишь бы кого обернется для Москвы настоящей катастрофой

Фактическая легализация уголовных и полууголовных армий – одно из решений российского руководства, которое после начала полномасштабного вторжения в Украину начало создавать разрушительные последствия для России. Не только Кремль, но и россияне теперь руководствуются принципом "война все спишет". Поэтому из-за того, что Путин доверил таким людям, как Пригожин и Кадыров, военную работу в боевые действия привлечены уголовники, религиозные экстремисты, асоциальные элементы.

Об этом сообщил журналист Денис Стаджи, пишет "Цензор.НЕТ". Как отмечается, для Кремля вовлечение "ненужных людей" в войну это отличный способ сохранить кадровую армию и "утилизировать" преступников. Пригожин сам открыто говорил об этом: "40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. … Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и после этого следует расстрел".

В российском законодательстве нет никаких юридических оснований, по которым можно было бы освобождать десятки тысяч уголовников, давать им в руки оружие, организовывать и отправлять на фронт. При этом большое количество таких людей испытывают проблемы с дисциплиной, алкоголем и наркотиками. Последствия такой "легализации" РФ имеет уже. Например, можно вспомнить историю стрелка-пулеметчика Павла Николина, взятого из зоны грабителем. В Новошахтинске он открыл огонь по российским полицейским.

Причем в России происходит сращивание криминала, религиозного экстремизма и регионального сепаратизма. Например, о таком случае рассказал сам Рамзан Кадыров – в Чечню было отправлено на военно-патриотическое воспитание тяжелых подростков со всей России и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

К тому же в стране-агрессоре лидеры криминальных армий не боятся вводить понятийный аппарат уголовников в разные сферы жизни общества. В сети широко распространили наглядное заявление Евгения Пригожина: "Мы не берем "петухов" в ЧВК "Вагнер". Мы рекомендовали сформировать из них отдельную "петушиную дивизию", которая, несомненно, проявит высокий боевой дух. Если коротко, среди бойцов ЧВК "Вагнер" "петухов" нет".

Войска Кадырова, по факту просто прикрывающиеся образами исламских воинов и чеченского землячества, являются таким же преступным формированием. Они преимущественно работают как заградительные отряды для военных и пиарятся в интернете. Тем самым они, как и другие группировки, демотивируют кадровую армию. Она видит, как ведут себя преступники, и берет пример. Мародерства, пытки, изнасилования, убийства – это то, что становится для них нормой на оккупированных территориях.

Преступные формирования одновременно переходят на следующий щавель своей эволюции и начинают претендовать на власть. Часть из них собираются стать усилением для позиций "башен Кремля", когда в Москве начнется передел власти. При этом в регионах страны могут возникнуть попытки создавать собственные войска, подчиняющиеся только им, как это происходит в Чечне.

Еще одной темой, продолжающей развиваться в России, это экономические преступления. Можно было заметить, насколько сильно увеличилось количество пожаров на НПЗ, складах, в торговых центрах. Аналитики и эксперты склоняются к мнению, что это не случайность, а выгодные владельцам случаи, чтобы получить страховку, списать долги и покинуть страну. Основными причинами этого являются санкции, из-за которых трудно вести бизнес.

Среди опасных рисков, на которые подталкивает Кремль свою страну, это огромный рост криминала уже в следующем году. Кроме ветеранов войны, которые будут ранены, с ПТСР, ушедшие в запой, будут десятки тысяч преступников с оружием, дезертиры, нищие жители провинции, криминальные бизнесмены, безработные, сепаратисты на Кавказе и вынужденные переселенцы. Все это создаст вызов для власти в Москве, которая вряд ли найдет выход из положения.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.