"Так и до москвы долетит": в россии истерика после новых взрывов на аэродроме "Энгельс"

Новости вызвали у части россиян приступы агрессии

После взрывов на аэродроме "Энгельс 2" в Саратовской области, произошедших в ночь на 26 декабря, в россии снова заговорили, что им что-то недоговаривают. Особой причиной для паники стало то, что погибли трое военных, хотя, по заявлениям российского минобороны, беспилотник был сбит на подлете.

Пользователи соцсетей спрашивают, не людьми ли сбивали воздушный объект, сомневаются в правдивости того, что не было повреждений военной авиатехники, удивляются, как беспилотнику вообще удалось долететь. Их сомнения понятны, ведь взрывы на "Энгельсе" звучат отнюдь не впервые. Еще в начале декабря в результате "бавовны" там был поврежден стратегический бомбрдировщик.

"Так на самом деле и до кремля долетят в новогоднюю ночь !!!!". — "Сами свою границу защитить не можем, но ещё почему-то в Украину сунулись", — комментарии такого типа перемежаются с призывами ударить по Украине ракетами.

Российские военные обозреватели комментируют, что с "Энгельса" в понедельник якобы должны были наносить очередные удары по Украине. Также утверждается, что авиация не пострадала.

Ранее "Телеграф" сообщал про "хлопок" в районе аэродрома под Курском. Украинские спецслужбы уже комментировали, что целями на территории россии могут становиться только военные объекты.