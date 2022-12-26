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"Так и до москвы долетит": в россии истерика после новых взрывов на аэродроме "Энгельс"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Самолеты на взлетной полосе аэродрома "Энгельс" Новость обновлена 26 декабря 2022, 09:52
Самолеты на взлетной полосе аэродрома "Энгельс". Фото Maxar

Новости вызвали у части россиян приступы агрессии

После взрывов на аэродроме "Энгельс 2" в Саратовской области, произошедших в ночь на 26 декабря, в россии снова заговорили, что им что-то недоговаривают. Особой причиной для паники стало то, что погибли трое военных, хотя, по заявлениям российского минобороны, беспилотник был сбит на подлете.

Пользователи соцсетей спрашивают, не людьми ли сбивали воздушный объект, сомневаются в правдивости того, что не было повреждений военной авиатехники, удивляются, как беспилотнику вообще удалось долететь. Их сомнения понятны, ведь взрывы на "Энгельсе" звучат отнюдь не впервые. Еще в начале декабря в результате "бавовны" там был поврежден стратегический бомбрдировщик.

"Так на самом деле и до кремля долетят в новогоднюю ночь !!!!". — "Сами свою границу защитить не можем, но ещё почему-то в Украину сунулись", — комментарии такого типа перемежаются с призывами ударить по Украине ракетами.

Взрыв в Энгельсе комментарии

Российские военные обозреватели комментируют, что с "Энгельса" в понедельник якобы должны были наносить очередные удары по Украине. Также утверждается, что авиация не пострадала.

Ранее "Телеграф" сообщал про "хлопок" в районе аэродрома под Курском. Украинские спецслужбы уже комментировали, что целями на территории россии могут становиться только военные объекты.

Теги:
#Россия #Взрыв #Аэродром #Саратов #Энгельс