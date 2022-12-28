В результате происшествия пострадали два человека

В известной частыми и внезапными "бавовнами" Курской области бронетранспортер с двумя сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности подорвался на мине.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, в районе пункта пропуска "Крупец". Информацию об этом сообщает проект журналистских расследований ASTRA.

Отмечается, что двое пограничников в результате происшествия получили различные ранения. Их доставили в ОБУЗ "Рыльская центральная районная больница" комитета здравоохранения Курской области.

Пунт пропуска "Крупец" на карте

В то же время Telegram-канал "Mash" передает, что у БТР оторвало колесо, а мина, на которую он наехал, якобы была украинского производства.

Что касается пострадавших пограничников, отмечается, что один из них получил перелом левой ноги, а у второго — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранее начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев был отправлен в отставку жалеет о начале полномасштабной войны в Украине.