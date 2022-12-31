В 2017 году военнослужащий был осужден за взяточничество

В Херсонской области успешно "демилитаризовали" еще одного российского полковника, командира 39-й отдельной мотострелковой бригады Марата Гаджибалаева.

Этим приятным известием поделились на странице Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан (россия) отметив, что с трагически погибшим в Херсонской области командиром Маратом Гаджибалаевым простились в его родовом селе Зизик.

Следует добавить, что информация о ликвидации российского полковника появилась еще несколько дней назад, однако официальных даных его гибели не было. Предварительно известно, что его "демилитаризовали" украинские Вооруженные силы, накрыв "бавовной" один из штабов россиян. Кроме Гаджибалаева там могли погибнуть еще более 10 офицеров.

Также отметим, что погибший российский воин, по-видимому, был еще и взяточником. Ранее информация о том, что Гаджибалаев попал в руки стражей порядка из-за сделок с древесиной распространялась в росСМИ. В 2017 году суд признал его виновным в получении взятки в 80 тысяч рублей, а также превышении служебных обязанностей. Своими действиями он нанес ущерб минобороны россии на 1,6 миллиона рублей и был приговорен к четырем годам колонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в москве несколькометровая сосулька упала с крыши прямо на голову генерала. Российский чиновник получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Его прооперировали.