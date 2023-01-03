пригожин создает армию не для захвата Украины: журналист провел интересную параллель

По всей вероятности, у основателя ППК "Вагнер" есть свои планы на будущее российской федерации

Влиятельный российский бизнесмен и политик евгений пригожин, чье имя тесно связано с частной военной компанией "Вагнер", является весьма известным человеком в россии. Однако он далеко на первый человек в мировой истории, создавший под свои требования и нужды вооруженную группировку, получившую серьезную поддержку среди населения. Украинский журналист Денис Казанский утверждает, что сейчас пригожин сильно напоминает грузинского криминального авторитета 80-90-х годов Джабу Иоселиани.

Как пишет блоггер в своем Telegram-канале, глава ЧВК "Вагнер" демонстрирует реальное сходство с Иоселиани. У его грузинского "предшественника" также была собственная военная компания, которую он создал незадолго до серьезных политических перемен в стране.

"Грузинский криминальный авторитет, который в конце 1980-х, предвкушая веселые времена, создал военизированную организацию "Мхедриони", которая в конечном итоге стала чем-то средним между частной армией и ОПГ, — объясняет Казанский. — В 1991 году в Грузии "Мхедриони" и пригодилась".

Джаба Иоселиани

По словам журналиста, именно люди Иоселиани едва ли не наиболее активно участвовали в процессе свержения законного президента Гамсахурдиа. После этого власть в Грузии захватила военная хунта, а сам Иоселиани (известный по прозвищу "Дюба") получил признание.

"Вот и преступник пригожин с его "Вагнером" — это тоже самое. Свою армию он создает явно не для захвата Украины, а с прицелом на дальнейшие события в россии", — убежден Денис Казанский.

Следует отметить, что грузинский "прототип" пригожина недолго радовался своей дальновидности. Уже в 1995 году от нового лидера Грузии Шеварднадзе Джаба Иоселиани получил обвинения в государственной измене, организации покушения на президента и нескольких убийствах. Уголовный авторитет приговорен к 11 годам заключения, впрочем в 2000 году его помиловали. Но долго прожить мужчине не суждено — в марте 2003 года Иоселиани был найден мертвым. Причиной смерти называют якобы кровоизлияние в мозг.

Следует отметить, что в последнее время евгений пригожин весьма обнаглел. В новогоднюю ночь он находился на оккупированном Донбассе, общаясь с российскими оккупантами и украинскими пленными.

Вполне вероятно, что так поступать ему позволяет ощущение полного контроля над ситуацией, в том числе благодаря давлению на российскую армию со стороны "вагнеровцев".