Родные уничтоженных в Макеевке оккупантов вышли на митинг в Самаре: без цинизма не обошлось (видео)

Жена российского генерала призвала к мести за погибших в Макеевке

В Самаре (россия) прошел митинг в память об уничтоженных в Макеевке российских солдатах. На мероприятии жена российского генерала выдала циничную речь о коварном Западе и мести за оккупантов.

Как пишет издание "Медуза", на митинг собралось около 500 человек с российскими триколорами и символикой "Единой России". Они возложили цветы у Вечного огня, а одна из активисток (жена командующего второй гвардейской армией екатерина колотовкина) выступила с речью.

Во время выступления колотовкина поспешила заявить, что её муж — генерал андрей колотовкин — не имел отношения к погибшим, но она попросила его о мести.

"Мы вместе сокрушим врага. Нам не оставили выбора. Ни мы, ни наши мужья не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить, нас и наших детей. <…> Вы знаете, в первый раз с начала "специальной военной операции" (войны против Украины. — Ред.) я попросила (мужа. — Ред.) отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно победа будет за нами", — говорит колотовкина.

Стоит отметить, что выступление колотовкиной уже успело наделать шуму в сети. Многие пользователи отметили смехотворность очередных заявлений о "Западе против россии", "мы не хотели войны" и "у нас не было выбора". А некоторые даже начали подозревать, что такой популяризацией инцидента в Макеевке и высказываниями о мести, россиян могут готовить к новой волне мобилизации. Она, к слову, по данным украинских разведчиков, должна начаться уже со дня на день.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по расположению российских военных в Макеевке (Донецкая область). В результате обстрела погибли сотни оккупантов.

Кроме того, позже появилась информация об аналогичных ударах ВСУ и в других городах.