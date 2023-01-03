путин играет в военачальника: дал "важное" поручение шойгу

шойгу должен подготовить доклад для путина

Президент россии владимир путин, который в скором времени может потерять поддержку российского народа, по всей видимости, решил поднять свой рейтинг среди ура-патриотов и показать, что контролирует ситуацию в войне в Украине.

Как указывается на сайте президента рф, владимир путин поручил своему министру обороны сергею шойгу представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вс россии, которые принимают участие в так называемой "спецоперации" в Украине.

путин хочет узнать, обеспечены ли оккупанты всем необходимым, в том числе, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами.

"Минобороны россии представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил российской федерации, участвующих в специальной военной операции (войне в Украине — Ред.), вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны россии в этой сфере", — говорится в сообщении.

Очередной громкий указ путина уже прокомментировали в Сети. Многие росссияне жалуются на то, что указ явно не своевременный и скорей имеет популистический характер. У остальных заявления путина вызвали лишь смех.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин насмешил сеть новым указом насчет Херсонской области.

Также мы сообщали о том, что в сети заметили неладное с новогодним обращением путина.