"Бедные лавров и медведев": переживание россиян из-за отключения iPhone породили новые шутки

Россиянам предлагают переходить на кнопочные или проводные телефоны. А позже — снова придумать колесо

В российской федерации продолжается истерика граждан из-за вероятной остановки работы смартфонов iPhone. Не удержалась от комментариев на эту тему даже известная кремлевская пропагандистка маргарита симоньян. По ее мнению, такое решение компании весьма "тупое", ведь США вроде бы могут упустить возможность следить за россиянами в случае отключения "яблочных" телефонов в рф.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. Телеграф собрал лучшие реакции пользователей сети на это событие — как со стороны россиян, так и украинцев. Стоит сразу отметить, что россия, которая может остаться без популярных "айфонов", очень порадовала наших соотечественников.

По словам симоньян, именно iPhone является самым "эффективным инструментом слежки ever" за россиянами. При этом она подчеркивает, что США принимают очень необдуманное решение.

"Но, с другой стороны, когда они действовали исключительно разумно?" — резюмировала пропагандистка.

Сообщение маргариты семьонян

Интересно, что в комментариях к ее сообщению российские граждане пытаются "держать лицо" и показывать, что им не так и нужны американские "айфоны". Кто-то предлагает переходить на китайские смартфоны, а кто даже вспомнил об отечественном производстве. Есть и те, кто убежден, что "яблоки" продолжат работать, если не устанавливать последние обновления — типичное "пиратское" мышление жителей россии.

Не обошли тему стороной и представители украинского сегмента интернета. Многие не понимают, почему россияне до сих пор пользовались iPhone, если были уверены в следовании. Также пользователи выражают свое соболезнование московским политикам, большинство из которых пользуется именно разработкой Apple.

Уже началось даже народное творчество

Следует отметить, что Украина тоже не остается в стороне от изоляции россии от мира. "Телеграф" недавно сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десятков российских артистов. Среди них известные путинисты Филипп Киркоров, Федор Добронравов и многие другие. При этом в ОП намекнули, что этот список далеко не полон, поэтому ограничения продолжатся.