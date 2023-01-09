"Возмездие за Макеевку": западные аналитики развенчали фейк россиян о Краматорске

В результате атаки по Краматорску, объекты связанные с ВСУ не пострадали, жертв нет ни среди военных, ни среди гражданских

Российские оккупанты продолжают раскручивать маховик пропаганды, распространяя фейки про "операцию возмездия" за новогодний удар ВСУ по месту дислокации оккупантов в ПТУ в Макеевке. В россии пытались запустить "утку" о том, что в ответ был нанесен удар по Краматорску в результате которого якобы погибли сотни украинских воинов.

Однако версию российского миноброны все больше источников поднимают на смех — в западной прессе не находят доказательств в Краматорске. Команда CNN не отметила признаков массовых жертв, нет активности вокруг морга. Reuters не только не нашли описанных рф свидетельств удара, но также не отметили нахождения военных в общежитиях по которым стреляла россия и серьезных разрушений.

Оккупанты также били и по другим гражданским объектам, среди которых школа. Финский журналист побывал на месте и был весьма удивлен российскими пропагандистскими заявлениями.

Ни он, ни местные жители признаков удара по людям не отметили

В заявлениях российских военных сомневаются уже и внутри страны — военные блогеры критикуют мо и заявляют про сфабрикованность истории о мести, вместо того, чтобы найти ответственного. Аналитики Института изучения войны отметили, что заявления мо рф про месть за Макеевку продолжает концепцию "обиды и возмездия" — аналогичную использовали после атаки по Крымскому мосту и другим объектам инфраструктуры рф. Однако они загнали сами себя в угол, считают аналитики. Пытаясь угодить части общества, требующей возмездия, но вызывают критику за отсутствие реакции на другие случаи или не правильную реакцию.

Удар по ПТУ в Макеевке вызвал массовую реакцию в российском обществе, учитывая, что российское минобороны обвинило в нем самих погибших мобилизированных. Количество погибших и пострадавших, по данным из различных источников, исчислялось сотнями. Даже российское мо признало потери в количестве 89 человек.