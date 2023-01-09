"Разделить Украину": в кремле ответили на заявление Данилова насчет тайных переговоров

В кремле сделали вид, что кто-то перепутал украинского и российского козака

В кремле уверяют, что замруководителя администрации президента рф дмитрий козак не ездит на встречи с бывшими европейскими политиками и не ведет переговоры с чиновниками ЕС о "разделе" Украины.

Об этом пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил в комментарии пропагандистскому информагентству РИА "Новости".

"Никто об этом (о переговорах кремля с представителями Запада. — Ред.) не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, в Раде есть тоже человек с такой фамилией (речь идет о пророссийском нардепе Тарасе Козаке, куме Виктора Медведчука. — Ред.)", — заявил представитель кремля.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас заместитель руководителя АП рф дмитрий козак ездит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них "передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

По его словам, так россия пытается навязать миру сценарий "заморозки" войны в Украине страны по "корейскому варианту" с разделом страны по аналогу "38 параллели".