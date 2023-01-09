Региональные вооруженные формирования: зачем москва инициирует их создание

Приспешники путина самостоятельно продвигают идею создания региональных Центров подготовки бойцов

В разных регионах российской федерации местные власти активно создают собственные вооруженные формирования, которые ей подчиняются. Здесь очевидно, что элиты готовятся к проигрышу в войне с Украиной и последующему распаду империи. Однако и в самой москве готовятся к этому полным ходом – в декабре там предложили создать Центры подготовки бойцов по всей россии. Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

С такой идеей к путину обратились его же приспешники — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента россии Сергей Кириенко. К тому же, поддерживают это и приближенные к путину олигархи Ковальчуки, которых аналитики считают главными идеологами вторжения россии в Украину.

Центры могут стать параллельными военизированными структурами, которыми руководят только власти регионов. О таком даже в самых смелых фантазиях не мог думать ни один российский регионалист. Такая инициатива может указывать на недоверие к позиции государственных силовых структур россии в условиях кризиса.

С другой стороны, создание таких центров, где будут готовить военные кадры, это еще не создание армий. Ведь формировать собственные армии регионам разрешили еще больше полугода назад. К концу весны начали появляться первые именные добровольческие формирования, куда призывали добровольцев для подписания контрактов и мобилизованных. Эта кампания набрала более широкие обороты в июле 2022 года. Тогда обязали каждый регион создать, по крайней мере, один такой батальон и профинансировать его. К концу года их насчитывалось уже около 60 штук.

В кремле решили сделать ставку на региональную идентичность при формировании "национальных батальонов" в том числе из-за снижения доверия к федеральным властям и государственному курсу. Этим москва создает риски для себя. Конечно, они не верят, что кто-нибудь из этих батальонов вернется домой живым, но ветераны угрозу могут вызвать. Без работы, иногда с неучтенным оружием и сдвинутой психикой они станут идеальным материалом для вербовки лицами, которые захотят создать собственные армии.

Также в случае дестабилизации власти кремля или в случае конфликта между федеральным центром и одним из губернаторов регионов, такие армии могут заручившись поддержкой элит или самостоятельно взять в руки оружие, чтобы захватить власть. Похожая ситуация уже складывалась в Советском Союзе, когда вооруженные формирования повышали риски конфликтов до высокого уровня.

"Я на своем горьком опыте наблюдал за развалом Советского Союза и Советской армии. По аналогии могу сказать, что эти батальоны – это скелет будущих национальных армий, которые будут разворачиваться на территории россии. … Сейчас создание этих территориальных батальонов дает почву для того, чтобы явились люди, имеющие боевой опыт, участвовавшие в боевых действиях. Они вернутся домой и, не дай бог, их привлекут, предложат им хорошие должности", — комментировал даже абсолютно рашистский, имперско мыслящий полковник Виктор Алкснис.

Однако это все мало беспокоит кремль. Из последних новостей: премьер-министр россии Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах. География их расположения странным образом совпадает с картой распада России на регионы, которую рисовал у себя глава украинской разведки Кирилл Буданов.

В любом случае не просто сказать, зачем москва самостоятельно инициирует распад империи на части. Можно только предположить, что политические элиты кремля уже знают, что война скоро будет проиграна, режим в россии падет и нужно будет искать себе новое место в одном из вновь сформировавшихся государств.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.