"Саныч врать не будет": в сети подняли на смех вброс россиян насчет "наступления" ВСУ на Ростов

Отметки на карте, по версии россиян, были сделаны не позднее полугода назад

В россии в очередной раз "вливают в уши" людей неправду информацию о планах Украины на захват ею российских территорий. В частности, на этот раз в рф выдали фейк о том, что Вооруженные силы Украины якобы планировали наступление на такие города как Таганрог и Ростов.

Такую информацию сообщили пророссийские "риа новости", обнародовав сюжет, на кадрах которого показали советскую карту, где якобы обозначены "цели наступления" украинских военных. Одна из отметок – это нынешний Мариуполь, который указан по старому названию "Жданов" (1948 — 1989 годы).

Кроме того, пропагандисты заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы планировали "вторгнуться" в российские Таганрог и Ростов-на-Дону. По словам россиян, эта карта была обнаружена во время оккупации районов возле Авдеевки (Донецкая область) и передана в дальнейшем "компетентным людям".

"Командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие отметки по меньшей мере полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой", — сообщил командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч".

В украинском сегменте Сети и, кстати не только там, очередное фейковое заявление оккупантов в очередной раз подняли на смех. Украинцы саркастически интересуются, чего "целью" ВСУ не стала москва, а также шутливо советуют россиянам не дать возможности украинцам осуществить задуманное. Для этого, по мнению автора комментария, жителям приграничных с Украиной городов следует самостоятельно уничтожить все железнодорожные сообщения, снести линии электропередач и взорвать нефтебазы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские пропагандисты раскрутили очередной маховик пропаганды по так называемой "операции возмездия" за новогодний удар ВСУ по месту дислокации кафиров в Макеевке. Однако западным аналитикам удалось быстро развенчать этот фейк.