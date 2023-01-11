У россии проблемы на фронте: в Британии рассказали, что значит смена командующего оккупационными силами

В кремле поняли, что кампания пошла не по плану

Смена руководителя российских оккупационных сил в Украине может свидетельствовать о том, что кремль осознал вызовы и серьезность ситуации, с которыми он столкнулся.

Как говорится в обзоре разведки Великобритании, что смена т.н. "руководителя объединенных сил" сергея суровикина на начальника генштаба валерия герасимова говорит о том, что российский диктатор владимир путин "значительно изменил подход к управлению войной".

В частности британская разведка считает, что подобная смена руководства является свидетельством того, что россия попадает во все более серьезную ситуацию, а ее военная кампания не соответствует стратегическим целям.

При этом в ведомстве считают, что этот шаг, скорее всего, будет крайне негативно воспринят ультранационалистическим и военно-блогерским сообществом, которые и ранее активно критиковали генштаб за провалы на поле боя.

Также ожидается, что авторитет суровикина значительно упадет, хотя он и был тепло воспринят указанными группами населения.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с полковником запаса ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым, который рассказал, что такая смена руководства говорит о том, что путин может готовить более масштабную эскалацию конфликта против Украины.