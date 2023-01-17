"Невероятная вещь": в США рассказали о проблемах с новой российской мобилизацией

Новая мобилизация будет проблемной для россии

В Вашингтоне считают, что планы россии о создании 500 тысячной группировки войск могут потерпеть крах, поскольку она не сможет должным образом подготовить этих солдат и вооружить их.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала заместительница главы Государственного департамента США Венди Шерман во время общения с журналистами в Киеве.

"Эта мобилизация в 500 тысяч – это невероятная вещь. Вы, конечно, интересуетесь, можно ли будет в таких условиях подготовить и обеспечить необходимым такое количество людей. Я подозреваю: если путин мобилизует такое количество войск — не произойдет ни того, ни другого", — сказала она.

Она отметила, что обсуждала эту тему во время встречи с украинскими чиновниками и добавила, что обеспокоенность вызывает не только сам факт мобилизации, но и то, что российский диктатор готов пожертвовать огромное количество людей ради достижения своих целей.

Кроме того, Шерман подчеркнула, что за этой мобилизацией должен следить весь мир, чтобы помочь Украине одержать преимущество.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников накануне сообщил, что россия вскоре объявит военное положение и закроет границы. При этом он считает, что границы также будут закрыты и в Беларуси.