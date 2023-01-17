"Эта дуда": медведев после оскорблений Японии переключился на Польшу

Путинский приспешник, очевидно, крайне недоволен тем, что союзники Украины помогают ей противостоять рф в ее вторжении

В россии резко отреагировали на заявление президента Анджея Дуды о том, что Польша передаст Украине танки Leopard и призывает других союзников помочь Киеву. В частности, заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что "танковая коалиция лишь приблизит долгожданный для "пшеков" раздел Украины на части".

Об этом во вторник, 17 января, он написал в своем Telegram, отметив, что ранее на форуме в Давосе обсуждали экономику, а сейчас собирают коалицию западных стран для поставки бронетанкового вооружения Киеву.

"…там эта польская "дуда" заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса. Надеются наверняка, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для "пшеков" раздел Украины на части. Тогда не коалицию нужно создавать, а составить бумагу коллективную. Для капитуляции прогнившего киевского режима с целью сохранения граждан. И о будущей конфигурации того, что останется от Незалежной", — говорится в тексте публикации.

Напомним, что ранее медведев выражал свое недовольство по поводу заявлений главы японского правительства, которое сделало жесткое предупреждение в адрес рф относительно вероятного применения российскими террористами ядерного оружия в ходе войны в Украине. По словам путинского приспешника, такими заявлениями японская сторона якобы изменяет память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как дмитрий медведев назвал украинцев "свиньями и наследниками нацистов" из-за того, что Украина отказалась идти на перемирие с россиянами на Рождество.

Отметим, что многие политические обозреватели связывают резкие заявления медведева с уходом жены и беспробудным пьянством, в перерывах которого он оскорбляет представителей западных демократий.