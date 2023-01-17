путин в среду сделает "важнейшее заявление" - в сети гадают, что это может быть

В Сети к информации относятся с долей скептицизма

Сетью активно распространяется информация о том, что 18 января российский диктатор владимир путин якобы должен выступить с каким-то очередным "очень важным" заявлением по поводу так называемой "спецоперации" в Украине. При этом, пока неизвестно, о чем именно глава кремля будет говорить во время своего выступления.

О неком важном заявлении путина сообщил целый ряд российских пропагандистских медиа. В своих материалах все они ссылаются на на члена оккупационного совета администрации Запорожской области владимира рогова. Утверждается, что заявление прозвучит 18 января на мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва войсками Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.

При это, ранее, по словам росСМИ, в Санкт-Петербурге якобы проходило несколько непубличных совещаний с участием путина по поводу ситуации в Украине.

"В Санкт-Петербурге прошло сразу несколько непубличных совещаний, встреч и консультаций с участием российского президента, в рамках которых подробно обсуждалась ситуация в зоне СВО и дальнейший ход военной спецоперации. Не исключено, что именно по итогам данных мероприятий Путин и принял ряд решений, которые изменят ход боевых действий", — цитируют журналисты якобы слова рогова.

При этом, стоит отметить, что в Telegram-канале самого рогова нет ни слов, которые приводят журналисты ни каких-либо заявлений по поводу якобы предстоящего заявления путина.

В Сети многие пользователи, к слову, с долей скептицизма относятся в "важности" заявления и вообще к тому, будет ли оно вообще. Многие в очередной раз просто посмеялись с "важного" путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин оконфузился во время нового появления на камеру.

Также мы сообщали о том, зачем путин вернул в строй генерала, опозорившегося в Украине.