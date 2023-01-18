лавров признался, что не представляет, как жить после войны: в сети подсказали

лавров повторил за путиным, что войну с Украиной "нужно было начинать раньше"

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году глава МИД рф сергей лавров назвал так называемую "спецоперацию" войной и размечтался, что россии удастся в ней отстоять свою "правду".

Как передают российские пропагандисты, лавров заявил, что пока ему не представляется, как будет жить после войны. По его мнению, все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа.

"Когда-то эта война закончится. Мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе, все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", — говорит лавров.

Также глава МИД рф , отвечая на вопрос о том, какое слово было самым трагичным в минувшем году, повторил циничное заявление путина.

"Слово "война". Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент рф, может быть, нужно было чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали", — говорит лавров.

Слова лаврова о своей "правде" в войне и жизни после неё вызвали бурное обсуждение в сети.

Напомним, ранее лавров насмешил сеть нелепой историей о туалетах в Европе, когда его очень смутили совместные уборные.

Также мы сообщали о том, что в своем последнем интервью рассказал один из главных рупоров российской пропаганды сергей лавров.