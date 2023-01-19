Подготовка к войне с НАТО или игра на истощение Украины? Зачем путину масштабная военная реформа

В рф вводят трехлетнюю государственную программу по расширению вооруженных сил россии

Во вторник, 17 января, министр обороны рф Сергей Шойгу сообщил о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 годы. В рамках запланированных мероприятий российское руководство намерено в сжатые сроки расширить вооруженные силы рф и укрепить армию. Ради этого владимир путин готов даже на несколько лет перевести экономику государства в режим, подобный условиям военного положения, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Телеграф" выяснял, с какой целью российский диктатор вводит военную реформу, и какие последствия это может иметь для Украины и всего цивилизованного мира.

Полцарства за новую армию

Во время совещания со своими заместителями, главнокомандующими видов войск и командующими округами Сергей Шойгу заявил, что введение "масштабных изменений" будет заключаться в первую очередь в увеличении численности служащих армии рф с 1,35 млн до 1,5 млн военных. Также чиновник отметил, что согласно приказу владимира путина, будут усилены ключевые структурные компоненты вооруженных сил.

В частности, в кремле планируется восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус в Карелии (на границе с Финляндией), новые самодостаточные группировки войск на оккупированных территориях Украины и 12 новых маневренных дивизий.

Также страна-оккупант планирует наращивать возможности подготовки сил за счет создания дополнительных полигонов, увеличения количества инструкторов и специалистов.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что эти планы демонстрируют намерение россии подготовить вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением конвенционного вооружения в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

"Реформа и экспансия в масштабах, намеченных Шойгу, не состоится вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине, но она может изменить соотношение сил к 2024 году и создать условия для более серьезной военной угрозы со стороны россии для соседних стран, включая НАТО, в ближайшие годы", — говорится в отчете ISW от 17 января.

Аналитики отмечают: способность россии к крупномасштабным и быстрым изменениям в военном потенциале во время продолжающейся войны будет зависеть от готовности путина перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной силы и поставить экономику россии на военные рельсы.

"Есть признаки того, что путин может быть готов сделать это", — прогнозируют в Институте изучения войны.

К чему на самом деле готовится путин

Объявление в россии военной реформы в разгар войны породило сразу несколько версий относительно мотивов путина в "перезагрузке" собственной армии. Одна из них, поддержанная аналитиками ISW, заключается в подготовке стран к военному противостоянию со странами НАТО.

Очевидно, что сегодня у российской армии нет достаточного количества вооружения и личного состава для открытия второго фронта, тем более — на территории одного из государств-членов Альянса. Несмотря на это, можно предположить, что кроме расширения собственных вооруженных сил владимир путин намерен привлечь к предстоящей мировой войне армии стран-союзников, также находящихся в напряженных отношениях с Западом.

Однако ни одна из цивилизованных и развитых стран не пойдет на немотивированную военную агрессию, а близкие россии по духу террористические режимы вроде Ирана просто не способны усилить военный потенциал с рф в достаточной степени, считает военный эксперт Украинского Института Будущего Иван Ступак.

"Тегеран 30 лет находится под санкциями. Все, на что их хватило в военном смысле, — это дроны, которые они скопировали с американских БПЛА, и баллистические ракеты, но не в том количестве, которое необходимо для ведения мировой войны. Россия, только что оказавшись под реальными санкциями начала скулить, сокращать расходы на социальное обеспечение и здравоохранение, направляя все средства на войну с Украиной, к которой она и так готовилась 10 лет. Представьте, сколько времени и ресурсов им понадобится на подготовку к мировой войне", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Инициированная путиным военная реформа, вероятнее всего, направлена на подготовку к длительной войне с Украиной, считает Иван Ступак. Затягивая активные боевые действия и накапливая силы, в россии рассчитывают на истощение возможностей военной поддержки Украины со стороны коллективного Запада и усталости международного сообщества от темы войны. В планах кремля дождаться, пока обескровленная Украина останется без помощи союзников, и возобновить активное наступление в направлениях, отработанных в начале полномасштабного вторжения.

Расчет путина именно на такой сценарий развития событий подозревается и в НАТО. Заместитель генсекретаря Альянса Мирча Джоане на встрече с начальниками штабов стран-членов НАТО призвал поддерживать Украину, пока это будет необходимо, ведь путин готовится к долгой войне и 2023 год обещает быть тяжелыми, пишет 24 канал.

По словам Джоане, на это указывают несколько факторов: мобилизация более 200 тысяч россиян, увеличение объемов производства собственного оружия и увеличение закупок вооружения в других странах, в частности, у Ирана.

Более того, некоторые из мировых лидеров уже констатируют усталость коллективного Запада от войны в Украине. Эту тему в интервью TVP поднял премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня очень ясно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что россия терпеливая, особенно в долгосрочной перспективе, а Запад немного устал", — сказал политик. По словам Моравецкого, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности.

Запад должен действовать превентивно и прагматично

После срыва блицкрига и многочисленных военных поражений "второй армии мира" в Украине кремль не мог признать, что проигрывает стране, государственность которой он отрицает. В связи с этим в течение последних шести месяцев путин и его марионетки активно продвигали нарративы о якобы противостоянии вооруженных сил рф войскам НАТО на территории Украины.

Более того, государство-террорист продолжает заниматься ядерным шантажом всего мира. Так, 19 января, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. Таким образом экс-президент рф отреагировал на слова западных политиков о том, что мир наступит только после военного поражения россии.

"И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба. Ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", — написал медведев в Telegram.

Коллективный Запад не может позволить себе игнорировать данные угрозы и тенденции к эскалации ситуации со стороны высшего военно-политического руководства россии. Ведь пренебрежение подобными вещами рано или поздно может привести к реальной угрозе всему цивилизованному миру, считает политический аналитик Олег Лесной.

"Владимир путин будет пытаться повысить ставки. Для проведения вышеупомянутых реформ, очередной мобилизации и перевода экономики на военные рельсы ему необходимо продемонстрировать, что рф находится в противостоянии с Западом. К чему такая стратегия приведет в перспективе, не может спрогнозировать никто. С прагматичной точки зрения, странам-членам НАТО было бы гораздо легче и выгоднее предоставить все необходимое вооружение Украине, чтобы она победила агрессора на своей территории, чем ждать, пока война пересечет их границы", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если бы Украина не оказывала мощное сопротивление оккупационным войскам рф, то уже через несколько дней после оккупации юга российские захватчики были бы в Кишиневе, заявила президент Молдовы Мая Санду во время выступления на полях Давосского экономического форума, пишет Укринформ. Также Санду призвала западные страны помочь Украине победить, иначе в опасности окажутся все.

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира, и единственное решение – объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности… Мы не видим россию в ближайшем будущем демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется», — цитирует Санду издание NewsMaker.

Чем бы ни оказалась анонсированная военная реформа в россии на самом деле — очередным бряцанием оружием или реальной подготовкой к третьей мировой войне — сам факт ее введения свидетельствует о том, что владимир путин не настроен останавливаться в своей агрессии. А это значит, что ни Украина, ни остальные цивилизованные государства мира не могут позволить себе "усталости" от войны, если не хотят вскоре увидеть на своих улицах танки со Z-свастикой и российские триколоры над админзданиями.