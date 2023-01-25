У путина самоуверенно отреагировали на возможные танки для Украины

В кремле заявляют об "усилении страданий" Украины

Решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2, а также разговоры о передаче нашей стране американских танков вызвало бурную реакцию в россии. В кремле уже дали комментарий.

Согласно сообщению CNN, рупор кремля дмитрий песков считает, что помощь Украине с танками принесет "страдания" и "усилит напряжение на континенте". По его мнению, целям россии это не помешает. Ранее песков заявлял, что решение о поставках отразится на отношениях Германии и россии.

Напомним, в среду парламент Германии будет обсуждать возможность отправки в Украину немецких танков. По данным CNN, в США также готовятся передать танки — речь может идти об отправке примерно 30 танков Abrams. Объявление об этом может произойти уже на этой неделе, но на фронте они появятся не раньше чем через несколько месяцев — нужно еще пройти обучение.

Как сообщал "Телеграф" Украине некоторые страны помогают изо всех сил. Эстония передает все имеющиеся гаубицы 155 мм, а также еще пакет вооружения. Также танки Украине передали из Африки.

Добавим, что уже 12 стран готовы передать Украине Leopard, чтобы сформировать две бригады из около 100 танков. В их числе — Германия, Польша, Испания, Нидерланды, Дания и Финляндия. Другие участники танкового "Рамштайна" пока не разглашаются. Также известно о намерении США передать Киеву танки Abrams M1, Британии — Challenger 2 и Франции — Leclerc.