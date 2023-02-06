"Встретимся в небе": пригожин дерзко обратился к Зеленскому (видео)

Пригожин разугрожался, что дойдет до Днепра

Глава российской ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, которому в Украине объявили подозрение, записал очередное видео с нелепым предложением для Владимира Зеленского. "Повар путина" полетал на истребителе, и видимо, это так ему вскружило голову, что он решил позвать президента Украины на воздушную дуэль.

В опубликованном пригожиным видеоролике глава наемников рассказывает, как якобы только что "отбомбился по Бахмуту" и, что уже на следующий день собирается совершить боевой вылет уже на истребителе МиГ-29. Также террорист размечтался о дуэли на самолетах с Владимиром Зеленским. Пригожин утверждает, что готов отступить от Бахмута, если президент Украины победит в ней.

"Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут – ред.), если нет – идем до Днепра", — мечтает пригожин.

Напомним, ранее мы писали о том, что после новости о том, что США хотят признать ЧВК "Вагнера" международными преступниками евгений пригожин решил написать письмо в Белый дом.

Также мы сообщали о том, что пригожина заподозрили в хитром заработке на зэках для ЧВК "Вагнера".