"Я убила Соню": в россии 11-летняя девочка изрезала одноклассницу ножом в туалете

У пострадавшего ребенка около сотни колото-резаных ран на лице и по всему телу

В россии ни дня не проходит без происшествий. Утром 7 февраля стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". А в полдень сеть потрясла другая новость — 11-летняя школьница из Химок (Подмосковье) изрезала ножом свою одноклассницу.

Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. По имеющейся информации, у ребенка около полусотни ножевых ранений по всему телу.

Причиной конфликта стало желание 11-летней Мельвиры подружиться с одноклассницей и ровесницей Соней. Мельвира была замкнутым ребенком, но очень хотела дружить с Соней, однако девочка отказывалась. В отместку ребенок решила убить одноклассницу. Она принесла из дома кухонный нож, позвала одноклассницу в туалет, попросила отвернуться и пырнуло ножом сначала в шею, а после начала тыкать по всему телу.

Сообщается, что девочка кричала и просила одноклассницу прекратить, но та не останавливалась до тех пор, пока ее не спугнула старшеклассница. После содеянного Мельвира вернулась в класс, оставив пострадавшую истекать кровью на полу туалета, и сказала: "Я убила Соню". Сейчас пострадавшая с 26 порезами на лице, 20 глубокими колото-резаными ранениями головы, груди и рук и сильной потерей крови находится в реанимации. Ее планируют на вертолете переместить в другую больницу в ближайшее время.

По словам одноклассников, о конфликте Мельвиры и Сони никто не знал. Но накануне Мельвира писала однокласснице о своих планах. Утром перед школой девочка сообщила, что убьёт Соню и будет сидеть в колонии, но та не придала этому никакого значения. Прокуратура начала проверку, а мама нападавшей написала отцу пострадавшей смс с фразой "Извините нас".

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