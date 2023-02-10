пригожин честно сказал, за какое время надеется захватить весь Донбасс

Все зависит от задач, которые поставит путин

Глава российской ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, которому в последнее время стало всё труднее вербовать новых наемников, предположил, сколько времени потребуется оккупантам, чтобы захватить Донбасс.

В интервью российским пропагандистам, комментируя предположительные сроки так называемой "спецоперации" или правильно выражаясь, войны в Украине, "повар путина" заявил: чтобы полностью оккупировать территорию украинского Донбасса, может уйти полтора-два года. В тоже время, если аппетиты путина Донбассом не ограничатся, а нужно будет идти до Днепра, то воевать, надеется он, придется еще целых три года.

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть "ДНР-ЛНР", ну надо ещё хотя бы годика полтора-два поработать", — мечтает террорист пригожин.

Напомним, что ВСУ в это время готовятся к очередному контрнаступлению, создают резервы, а еще скапливают дополнительное оружие от западных партнеров.

Ранее мы писали о том, что британская разведка подсчитала, сколько наемников пригожина воюют против Украины.

Также мы сообщали о том, что в Украине объявили подозрение главарю "Вагнера" пригожину.