прокололись с ракетами, но могут исправиться: в Генштабе оценили последние удары рф по Украине

Запасы таких ракет в рф быстро заканчиваются

В Украине убеждены, что, несмотря на модернизацию крылатой авиационной ракеты типа Х-101, она все равно не оправдала ожиданий россиян. Именно поэтому россия не смогла осуществить массированный прорыв украинской системы противовоздушной обороны, на который так рассчитывала. Однако, учитывая последние неудачи, враг может прибегнуть к созданию более смертоносных моделей вооружения.

Об этом на брифинге в Military Media Center заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ, полковник Николай Данилюк.

По его словам, ряд исследований и итоги работы украинских сил ПВО показали, что россия провалила последнюю модернизацию крылатых ракет Х-101.

"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое "высокоточное" вооружение провалилась", — пояснил он.

Также Данилюк добавил, что в последнее время не редкость и то, что запущенные российские ракеты даже не долетают до Украины и падают на территории самой рф.

Кроме того, он отметил, что провал замысла по модификации Х-101 говорит о том, что россия все же не собирается отказываться от тактики ракетного террора и будет продолжать наносить удары по мирным украинским городам.

"Поэтому могут появиться другие новые модификации и технические решения, направленные на повышение точности и смертоносности российских ракет", — сказал Данилюк.

Стоит добавить, что Х-101 является основным типом крылатых авиационных боеприпасов, которые россия использует против Украины, однако их запасы почти закончились. Такие ракеты, совершающие полет на дозвуковой скорости на предельно малых высотах и способные обходить рельефы местности, предназначены для ударов по наземным целям. Высота движения Х-101 – от 30 до 6 тысяч метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, пока из-за массированных атак по Украине у россиян быстро заканчиваются запасы ракет, Киев свои запасы только пополняет. Уже в ближайшее время США передадут украинцам очередной пакет военной помощи, в который войдут и мощные дальнобойные боеприпасы.