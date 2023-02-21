Путинские приспешники уже грызутся между собой: что нового успела выдать российская пропаганда

Отдельные сторонники Путина уже начали междоусобные конфликты, вспыхивающие все ярче

Россия беспощадно проигрывает по всем фронтам: вагнеровскому пушечному мясу не хватает боеприпасов на фронте, пока "лицо" армии "ДНР" дискредитируют и медийно уничтожают по указаниям Кремля. Такое поведение приспешников Владимира Путина напоминает панику перед тотальным проигрышем.

Это указывает на свежий анализ российской пропаганды от Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Специалисты изучили публикации российских СМИ за 17-19 февраля.

Пригожин клянчит оружие, а Кадыров мечтает о своем ПВК

Частная военная компания "Вагнер", принадлежащая Евгению Пригожину, не выдерживает давления украинских военных на фронте. В частности, у них есть серьезный голод по вооружению и боеприпасам – их руководителей "вагнеровцев" приходится выискивать по властным кремлевским кабинетам. Сами же наемники не стыдятся сообщать об этом в открытых видеообращениях, где критикуют отсутствие обеспечения. Пригожину из-за этого пришлось обращаться даже в Минобороны.

"Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать, пока ребята не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии", — заявил он.

Интересно, что пока удача ему улыбнулась лишь в лице Апти Алаудинова — муртады Рамзана Кадырова. Известно, что Пригожину удалось выменять фирменную вагнеровскую кувалду на 128 мин и 40 танковых снарядов. Больше особой помощи от российских силовиков "непобедимой" ЧВК получить пока не удалось.

Вероятно, и не удастся, потому что о собственном аналоге "Вагнера" уже размечтался сам Кадыров. По его словам, он "не перестает радоваться успехам "Вагнера" на поле боя и вообще после окончания госслужбы хочет создать собственную ЧВК".

При этом это прямая дискредитация остатков законодательства Российской Федерации, ведь создание незаконных вооруженных формирований для государства-оккупанта находится под запретом. Впрочем, Кадырову не привыкать к громким заявлениям — чего только стоит старая просьба о системах ПВО для гор Чечни.

Вполне вероятно, что процесс формирования частных армий в России набирает просто безумные обороты. Путину следует переживать: большинство его приспешников начинают искать способы себя защитить после того, как режим диктатора окончательно рухнет.

Россия "бросает" своих, пока распадается пропаганда

В то же время, когда некоторые из ближайшего окружения Путина уже начинают продумывать планы отступления, сам Кремль работает на отчуждение от отдельных персонажей российско-украинской войны. Среди них, в частности, бывший спикер ДНР и главный пропагандист террористического образования Эдуард Басурин.

Как стало известно от российского "военкора" Александра Сладкова, Басурина "выгнали из армии как алкоголика". Его обвинили в избыточном злоупотреблении спиртным и решили избавиться – впрочем, причина, конечно же, в другом. На самом деле Кремль еще раз продемонстрировал, что когда люди перестают быть нужны режиму, от них избавляются.

Окончательно информационная "звезда" Басурина угасла весной прошлого года. Тогда после очередного неудачного штурма "Азовстали" Басурин предложил совершить химическую атаку против украинского гарнизона Мариуполя, чтобы "выкурить кротов из своих нор". Благодаря этому заявлению мир фактически увидел, что вся пропаганда России по поводу якобы украинских химических атак – неправда.

Российская ложь развенчивается со всех сторон. В Европе также работают над этим – например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сумевший опровергнуть один из любимых тезисов путинских журналистов. Речь — об убеждении вроде бы желания Запада захватить Россию.

Отрицать реальность этих слов политику удалось достаточно просто. На Мюнхенской конференции по безопасности он публично признал, что у стран Запада вовремя не нашлось необходимого количества оружия, чтобы быстро поставить его Украине после начала полномасштабного вторжения.

"Мы забыли о классических войнах. Наша промышленность должна отвечать новым требованиям, как и процедуры Евросоюза. Прошло 10 месяцев для согласования 155-мм снарядов — это не соответствует вызовам времени и военной ситуации, в которой мы оказались", — заявил Боррель.

Понятно, что с полупустыми составами на столь крупную и весьма агрессивную в военном плане страну, как Россия, нападать не имеет смысла. А значит путинская пропаганда получила еще одну серьезную оплеуху.

Между тем, страны Евросоюза уже планируют договариваться о закупке артиллерийских снарядов для Украины на сумму 4,3 млрд долларов. Пентагон, в свою очередь, работает над производством 155-миллиметровых снарядов. А в России в это время Пригожин бегает по провластным кабинетам, предлагая кому-то взять на обмен свою кувалду. Кажется, все у кремлевских приспешников разрушается и трещит по швам…