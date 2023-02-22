"Будут выдавать по талонам, как в СССР": в россии ограничили выдачу тел погибших в Украине оккупантов

Выдают не больше двух трупов в день

В россии из-за огромных потерь оккупантов в Украине, особенно из числа мобилизованных, ввели ограничения на выдачу тел погибших. Такое решение было принято для того, чтобы избежать мощного всплеска недовольства среди населения.

Как пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на свои источники, указание по "дозированной" выдаче тел погибших на войне в Украине россиян уже дали моргам многих российских регионов, чтобы не спровоцировать панику среди населения.

По словам собеседника из регионального правительства одного из субъектов, негласное распоряжение "не выдавать более двух тел в день" уже действует и в Северной Осетии.

В то же время работник морга в российском Оренбурге отметил, что устная "просьба" поступила от руководства городского управления здравоохранения.

"У нас небольшой город, выдать сразу столько погибших родственникам — значит создать панику. К тому же хотели избежать ситуации, когда родственники толпились бы у морга в очереди за покойниками. Там и обморок мог бы быть, и скандалы, в общем, ситуацию решили не накалять", — объясни он.

Следует добавить, что, согласно западным данным, по состоянию на первые числа февраля оккупационная армия рф потеряла на войне в Украине около 200 тысяч человек. Эта цифра больше, чем общее количество группировки, которую президент россии владимир путин собрал перед началом полномасштабного вторжения, 24 февраля.

В сети информация об ограничении выдачи тел оккупантов уже вызвала шквал саркастических "подколов" среди пользователей соцсетей. Большинство отмечают, что скоро уничтоженных на войне в Украине россиян их родственники смогут получать только по талонам или "по блату" через черный вход в морг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что готовящийся к новому полномасштабному наступлению на Украину Владимир Путин готов "пустить на фарш" не один десяток тысяч своих солдат.