За уничтожение "Хаймарсов" и не только: за что платят российским зэкам в Украине

Сколько платят российским заключенным, которые воюют против Украины

Российским зэкам, которые воюют против Украины, предлагают денежное вознаграждение за уничтожение военной техники и захват украинской территории.

Как рассказала "Телеграфу" основательница благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, ей попала информация о расценках из одной зоны в Волгоградской области.

Она подчеркнула, что в этом месте вербовкой занимается не минобороны, а ФСИН (служба исполнения наказаний, — ред.), а также добавила, что в других колониях такого прейскуранта не выдают, а забирают просто так.

Таким образом российским зэкам платят:

8000 рублей в день (2,4 тыс. грн) ;

50 000 р. за каждый захваченный километр (15 тыс. грн);

50-100 тыс. р. за уничтожение танка или БМП (15-30 тыс. грн);

1 млн р. за HIMARS (300 тыс. грн);

3 млн рублей за тяжелое ранение и 5 млн за гибель (900 тысяч грн и 1,5 млн соответственно).

Романова добавила, что до этого глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин тоже платил зекам, вступившим в его компанию, но далеко не всем и не все заявленные суммы.

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Напомним, ранее журналистам удалось пролить свет на внутреннюю структуру ЧВК "Вагнера" и о том, как там существуют правила и наказания за их нарушение.