В Коломне производят "Искандеры"

Город Коломна, в котором вечером 2 марта произошел взрыв, расположен в непосредственной близости к российской столице. От Кремля до подмосковного города всего 120 км или 2 часа езды на автомобиле.

Примечательно, что именно в этом населенном пункте в Подмосковье находится одно из важнейших производств в россии — ракетных комплексов "Искандер". Коломна — это крупный промышленный центр и транспортный узел, речной порт на Оке, через город проходит железнодорожная линия Москва (Казанский вокзал) — Рязань Московской железной дороги и международная трасса М5.

Кроме того, это происшествие в Коломне не первое. Два дня назад, 28 февраля, вблизи деревни Губастово Коломенского района упал беспилотник. Местные власти заявили, что объектом попадания была гражданская инфраструктура, а журналисты сообщили, что БПЛА упал неподалеку от станции "Газпрома". Позже выяснилось, что беспилотник упал в ста метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Брянской области россии была замечена группа якобы украиснких диверсантов. Позже ответственность за проникновение на территорию рф взял на себя российский добровольческий корпус (РДК).