Ночных взрывов под Москвой было мало: на Коломну совершили новую атаку

После серьезной ночной "бавовны" россиян продолжают пугать вероятными атаками

Паника в России продолжает расти, особенно после ночных взрывов в подмосковной Коломне, которые были слышны во всех районах небольшого городка. Утром 3 марта россияне заявили о новой атаке – на этот раз информационной. В частности, речь идет о массовых звонках с уведомлением о возможном минировании объектов важной инфраструктуры.

Детальнее об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Есть информация, что заявления о вероятном размещении взрывчатки поступало насчет администрации Коломны, а также школ и больниц города.

По состоянию на 9 утра (по Киеву) ни один из "предупредительных" звонков не получил подтверждения, однако местным полицейским и спасательным службам утром явно трудно назвать добрым.

Коломна достаточно близко к Москве

Добавим также, что россияне обещают продолжить расследование ночных взрывов, ведь место инцидента вроде бы до сих пор и не нашли. Предварительно территорию вокруг населённого пункта планируют прочесывать с помощью беспилотников. Пока же никаких обломков найдено в Коломне не было.

Тем не менее, факт взрыва был подтвержден многочисленными заявлениями местных жителей, которые щедро делились фотографиями с места происшествия. Зарево на горизонте было видно издалека.

В Коломне была "белая ночь"

"Телеграф" предварительно рассказывал, что в целом известно о Коломне, чем она важна и как далеко находится от российской столицы.

Кроме того, мы сообщали подробности взрыва военного самолета на одном из заводов России. Инцидент произошел в Ульяновске.