В рф заявили, что шойгу снова в Украине: журналист обратил внимание на проколы пропаганды (видео)

Ради прославления "героизма" шойгу россияне даже устроили показательное награждение военных

Российские пропагандисты заявляют, что министр обороны рф сергей шойгу в очередной раз побывал на линии фронта в Украине, осуществив инспекцию оккупационных войск. Интересно, что с прошедшего визита чиновника вроде бы на передовую не прошло еще и двух месяцев.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале отметил, что подобный спектакль может быть своеобразным ответом Украины на реальное посещение военных руководителей "горячих точек" фронта. В частности, речь идет о командующем Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины Александре Сырском, недавно побывавшем в Бахмуте.

Журналист обратил внимание на слишком уж изысканный пункт управления войсками, в котором шойгу проводил совещание и даже награждение отдельных военнослужащих. Андрея Цаплиенко заинтересовало то, что изначально нам показывают почти разрушенное здание, которое вряд ли могло бы использоваться для подобных целей. Тем более что ее внутреннее "убранство" разительно отличается.

"Внутри также все говорит о наскоро собранной декорации: маскировочная сетка на стенах, куча столов, развешенные агитплакаты, разложенные цветные маркеры и минеральная вода в стекле. Ну и конечно, ордена "героям спецоперации", — отметил Цаплиенко.

Добавим, что росСМИ заявляют о посещении шойгу российской группировки войск "Восток" на фронте. Министр вроде бы проверил ход боев, а также заслушал доклад командира группировки генерал-полковника Мурадова. После этого состоялось вручение наград "за самоотверженность и героизм".

Кстати, в конце декабря 2022 года россияне еще раз заявляли об инспекции от шойгу — тогда он летал на военном вертолете, наблюдая якобы за позициями российских войск. Позже выяснилось, что на самом деле чиновник находился в десятках километров от передовой.

Впервые о "посещении" сергеем шойгу временно оккупированных территорий Украины россияне заикнулись еще в июне.