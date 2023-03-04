В россии ПВО не будет защищать простых россиян: власти дали "дельный" совет бизнесу
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Системы ПВО россии будут защищать только стратегические объекты
Российскому бизнесу посоветовали самостоятельно покупать системы ПВО, чтобы защититься от украинских дронов. Об этом заявил один из депутатов Госдумы россии Андрей Картаполов в беседе с пропагандистом владимиром соловьевым.
Как сообщают росСМИ, бизнесу советуют покупать "недорогие средства борьбы с ПВО", так как армия выполнить свою функцию не может. Россиян запугивают тем, что НАТО и ВСУ якобы точно знают, где размещены российские системы ПВО.
В эфире пропагандистской передачи депутат госдумы заявил, что Минобороны россии сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов. Обычные россияне доожны защищать себя сами.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — пояснил депутат.
Андрей Картаполов уверен, что НАТО и ВСУ известно месторасположение российских средств ПВО, а значит они могут запускать свои беспилотники иными маршрутами, чтобы не попадаться в поле действия ПВО. После войны купленные бизнесом средства защиты будут использоваться для "противодействия террористам".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве на крышу Минобороны рф затащили комплекс ПВО. Аналогичный ЗПРК заметили возле резиденции президента.