Системы ПВО россии будут защищать только стратегические объекты

Российскому бизнесу посоветовали самостоятельно покупать системы ПВО, чтобы защититься от украинских дронов. Об этом заявил один из депутатов Госдумы россии Андрей Картаполов в беседе с пропагандистом владимиром соловьевым.

Как сообщают росСМИ, бизнесу советуют покупать "недорогие средства борьбы с ПВО", так как армия выполнить свою функцию не может. Россиян запугивают тем, что НАТО и ВСУ якобы точно знают, где размещены российские системы ПВО.

В эфире пропагандистской передачи депутат госдумы заявил, что Минобороны россии сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов. Обычные россияне доожны защищать себя сами.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — пояснил депутат.

Андрей Картаполов уверен, что НАТО и ВСУ известно месторасположение российских средств ПВО, а значит они могут запускать свои беспилотники иными маршрутами, чтобы не попадаться в поле действия ПВО. После войны купленные бизнесом средства защиты будут использоваться для "противодействия террористам".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве на крышу Минобороны рф затащили комплекс ПВО. Аналогичный ЗПРК заметили возле резиденции президента.