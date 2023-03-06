Почему путин до сих пор говорит "спецоперация", а не война - политолог объяснил

Каким бы путем ни пошел диктатор, разрушения его режима и развала россии уже не избежать

россия уже больше года продолжает развязанную ею же войну в Украине. В попытках захвата нашей страны кремль уже и объявлял мобилизцию и применял большинство, если не все, свои "вундерваффе", но называть вещи своими именами, а именно войну — "войной", а не "спецоперацией", путин все никак не может решится. И этому есть причины.

Об этом эксперт в сфере политологии и права Алексей Буряченко рассказал в комментарии "Телеграфу".

По его мнению, одной из причин того, что путин не объявляет войну Украине является то, что он не в состоянии удовлетворить запрос общества ни на мир, ни на эскалацию.

"Официально объявив Украине войну, путин сожжет последние мосты и отрежет пути к отступлению на своих условиях. Пока россия называет агрессию против Украины "спецоперацией", кремль может притворяться, что преследует некую "антитеррористическую" цель и надеяться на проведение переговоров с этих позиций", — считает Буряченко.

Политолог подчеркивает, что как только вещи будут названы своими именами, путин подпишет себе приговор.

"Каким бы путем ни пошел диктатор, разрушения его режима и развала россии уже не избежать", — говорит Буряченко.

Больше о том, что сейчас происходит в российском обществе, и какую роль сыграют эти процессы в разрушении путинского режима читайте в полной версии материала "Телеграфа" под названием "путин запугивает россиян распадом россии: кто и как может расколоть страну-террориста".

Напомним, ранее мы писали, что "диверсанты" на Брянщине поставили россию на уши.

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