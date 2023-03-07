Могут "просто успокоить": Жданов намекнул на досадное окончание карьеры пригожина

В настоящее время глава "вагнеровцев" ищет пути, как увеличить свою политическую ценность, однако может нарваться на шар

Политические амбиции основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина были достаточно давно известны в россии. Он шел к власти "по головам", пользуясь доверием кремля, пока "вагнеровцы" не выполнили поставленную задачу на Донбассе — удержать фронт до подготовки свежих "мобиков". Военный эксперт Олег Жданов говорит, что теперь весьма несдержанного пригожина могут просто "убрать", не имея в нем достаточной нужды.

Об этом Жданов заявил в интервью OBOZREVATEL. Подобные выводы он делает из нынешнего поведения российских властей по отношению к предводителю "вагнеровцев", который так и не понял самого главного — он не является конкурентом московским политическим игрокам.

"Его просто использовали в ситуации, когда нужно было стабилизировать фронт, когда нужно было дать передышку армии. И надо отдать ему должное, он со своим "Вагнером" сдвинул фронт с мертвой точки и нас кошмарили почти два месяца, — говорит Олег Жданов. — Ведь "вагнеровцы" сражались до тех пор, пока сюда не начали массово заходить регулярные части, укомплектованные мобилизованными".

Пока же пригожин попал под действие известной фразы "мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Несмотря на это, руководителю ЧВК очень уж хочется остаться в российской политике, поэтому он продолжает борьбу за место под солнцем. Хотя ему и активно намекают прекратить это: уменьшают количество боеприпасов, запретили вербовать заключенных, часть "вагнеровцев" уводят с фронта и т.п.

"Плюс ему намекнули на то, что пора возвращаться в Африку. Но пригожин не понимает. Он ищет зацепку, как поднять свой политический вес. По моему мнению, он просто нарывается "на чайку попить и отдать богу душу". В россии есть такая традиция: попил чая и "готов". Вспомните [постпреда рф в ООН] Чуркина, начальника ГРУ россии, российских дипломатов, которые после чашки чая уходили в мир иной. Поэтому я думаю, что рано или поздно, а скорее рано, в ближайшее время, если пригожин не прекратит такие выпады, его могут просто успокоить", — прогнозирует Олег Жданов.

При этом он подчеркивает, что если пригожин не успокоится, а будет развивать свою деятельность, это может означать серьезный позитив для Украины. Ведь, значит, ситуация в россии вышла из-под контроля путина.

Тем временем пригожин продолжает "чудить" — ссорится с губернатором Санкт-Петербурга и признает Луганск украинским. Такие публичные действия могут серьезно ударить по нему в будущем.

На это намекает и наличие обновленного законодательства россии, согласно которому граждан могут судить за "распространение фейков о спецоперации". пригожин же, регулярно критиковавший МО рф, прекрасно подпадает под действие этих законов.