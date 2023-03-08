Поздравление от путина с 8 Марта сравнили с прошлогодним: тогда ложь о мобилизации, сейчас — отчаяние

Комментаторы напоминают путину, что множество его прошлогодних обещаний так и остались не выполненными.

В среду, 8 марта, весь цивилизованный мир отмечает Международный женский день. К сожалению, к поздравлениям присоединяется и россия, где политики обычно демонстрируют свои "скрепы", напоминая о "женственности и материнстве" как едва ли не единственном предназначении женщин. В этот раз диктатор владимир путин несколько расширил спектр предназначения женского населения страны, поблагодарив их за участие в войне и помощь оккупантам на фронте. Между тем в сети уже упомянули его прошлогоднее поздравление, полное невыполненных обещаний.

Детальнее сообщает "Телеграф", опираясь на видеозаписи из сети. К тому же мы собрали реакцию комментаторов на слова Путина, которая довольно далека от положительной.

В этом году путин заявил, что Международный женский день "всегда был полон особым теплом и смыслом" для россии. По его мнению, в рф "безусловной целью" является уважение к женщине и материнству — этой теме все еще уделяется больше внимания. Одной строкой он все же упомянул и о том, что в целом женская часть общества может и добивается многого. Однако значительная часть приветствия была посвящена женщинам, которые либо ушли воевать против Украины, либо боевым медикам, либо тем, кто всячески поддерживает захватчиков в их действиях.

"Вы пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сетки, идете волонтерами в госпитали, чтобы позаботиться о каждом, как о собственном сыне", — отметил Путин, не забыв снова напомнить женщинам о том, что главная их задача в россии — это "рожать еще".

В общем, всё поздравление выглядят довольно натянуто, ведь политик пытается выглядеть счастливым и радостным, что характерно для праздника. Однако, очевидно, события на фронте и рост недовольства внутри самой россии все же влияют на его общее настроение.

Между тем в сети вспомнили обещание путина в поздравлении 2022 года, когда он заявил, что "мобилизации не будет, в армию звать лишних людей не будут, военные справятся своими силами". Результат видим сами каждое утро в статистике Генштаба ВСУ насчет потерь врага на фронте.

Конечно же, такую тему не могли обойти комментаторы соцсетей. Некоторые напоминают, что главная задача "фюрера" — это врать, а кто-то даже приносит специфические открытки с поздравлением к Международному женскому дню.

А между тем, пока пути пытается еще раз задобрить жителей россии, в Украине искренне благодарят женщин всех профессий. Первую благодарность, конечно, получают наши защитницы, которые наравне с мужчинами сейчас защищают страну на фронте. В Генштабе ВСУ отдали должное уважение женщинам на войне.