Осталось 2-3 месяца: в Генштабе ВСУ предсказали серьезные проблемы россии

Дефицит больше всего почувствует артиллерия врага

Не только украинские войска, но и российская армия испытывает проблемы по обеспечению снарядами. Почти все боеприпасы из складов центрального региона россии уже использованы.

По данным Генштаба ВСУ, на оккупированную территорию Украины перемещают боеприпасы из других регионов россии. Отмечается, что это значительно увеличивает сроки доставки. Сами снаряды тоже сомнительного качества. В Генштабе считают, что из-за интенсивных боевых действий и плохого качества боеприпасов артиллерия россии испытает дефицит в ближайшие 2-3 месяца.

Что касается качества "новых боеприпасов", перевозимых из других регионов рф, то они имеют разные дефекты. У новых партий боеприпасов для оккупантов низшее качество и неудовлетворительное состояние из-за нарушения правил обслуживания и ненадлежащего хранения. Почти у половины снарядов есть видимые признаки повреждения ржавчиной.

Ранее "Телеграф" сообщал о подготовленном в ЕС плане по обеспечению Украины снарядами. Сумма плана в 2 млрд евро. В основном он касается восстановления обороноспособности стран, отдающих боеприпасы Украине.