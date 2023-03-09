Бьет по умственным способностям: в россии выдали эпичную причину провалов на фронте (видео)

В гипотезе z-патриотов присутствуют явные пробелы

Россияне продолжают искать нелепые оправдания своим промахам в войне в Украине. С боевых комаров, биолабораторий и украинских мышей z-патриоты "пересели" на фтор. Именно это вещество, согласно новой гипотезе россиян является виновником во всех отрицательных наступлениях и жестах доброй воли. По крайней мере, видимо, уже только так россияне могут объяснить себе глупость своих соотечественников.

К такому умозаключению пришел собеседник пропагандиста максима калашникова с "Рой ТВ". По его мнению, российским военным, а особенно генералам, могут подмешивать в еду фтор. Дескать от него у оккупантов резко уменьшаются умственные способности и волевая компонента.

Интересная теория, однако в ней есть один видимый промах. Ведь для неё нужно доказать, что якобы до фтора они были умнее, а такого исследования пока не проводилось.

На данную теорию отреагировал и украинский журналист Денис Казанский.

"В Z-психушке наконец-то назвали реальные причины, по которым провалилось вторжение в Украину", — пишет Казанский, добавляя, что осталось только разобраться, что подмешивают в еду самим Z-активистам "Судя по их умственным способностям, их мозг разлагает явно что-то пострашнее фтора".

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети безжалостно высмеяли распухшего путиниста Баскова — подозревают "боевых пчел".

Также мы сообщали, что россия выдала новые безумные обвинения в адрес Украины.