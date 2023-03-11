"Скоро в экран не поместится": опухший кадыров с "трофеями" с фронта стал посмешищем (фото)

Регулярно отсиживаясь в тылу, путинский любимец не забывает называть себя "воином"

На фоне разговоров о возможных серьезных проблемах со здоровьем глава Чечни рамзан кадыров в очередной раз появился на публике. На этот раз благодаря фотографии с оружием, которое ему якобы привезли из Донбасса в качестве трофея. Главный тиктокер всея рф заявил, что получил с передовой американский Stinger и украинскую "Иглу".

Снимок он разместил в личном Telegram-канале. В сообщении кадыров пытается издеваться над украинскими военными, а также иронизирует над НАТО, которое якобы "специально оставило" оружие на передовом.

"Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразного оружия, которое интересно держать в руках и изучать", — отметил он.

кадыров кичится якобы трофейным оружием

Также он добавил, что намерен вернуть вооружение "натовским наемникам", но не гарантирует, что это произойдет в "целости и сохранности".

Стоит отметить, что, несмотря на регулярное пребывание рамзана кадырова в глубоком тылу, он позиционирует себя как воин. Хотя на самом деле очень далек от идеалов военнослужащего. Не в последнюю очередь из-за внешнего вида, который может быть связан с серьезной болезнью. Впрочем, пользователей сети не сильно беспокоит состояние здоровья главы Чеченской республики, ведь количество критики на него выливается огромное.

Кстати, кое-кто заметил весьма интересную деталь на фото — цвет шапки кадырова. Пока в других регионах россии за сочетание синего и желтого могут посадить в тюрьму, разман кадыров разгуливает в вещах именно таких цветов.

Напомним, что недавно кадыров сам подлил масла в разговоры о вероятной болезни, появившись на публике с интересным устройством на пальце. Внимательные пользователи сети уже опознали, что это может быть.

"Телеграф" также рассказывал, что у кадырова произошла еще одна беда — исчез его любимый конь. Заявленная чеченцем стоимость животного впечатляет.