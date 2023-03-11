"путин не обиделся?": пропагандистка захарова оконфузилась, ругая Зеленского

Россияне даже в своем недовольстве не смогли обойтись без конфуза

В Украине появилась инициатива насчет официального переименования рф — предлагают использовать название "Московия". Владимир Зеленский уже ответил на петицию, поручив правительству изучить этот вопрос с дипломатической и исторической точки зрения. А в россии началось субботнее пылание пятых точек — в частности, у спикера МИД рф марии захаровой. В порыве агрессии она даже перепутала президентов и наградила Зеленского титулом "бункерный".

Такой конфуз она допустила, говоря на тему переименования в личном Telegram-канале. По мнению захаровой, попытка вернуть название "Московия" в очередной раз демонстрирует желание Украины максимально отойти от рф.

"Бункерный ежедневно доказывает нашу правоту. Вот еще одно доказательство попытки создания из Украины "анти-россии", — заявила российская "дипломатка".

Реакция захаровой

Следует отметить, что в сети очень быстро возмутились словам захаровой. Украинцы считают, что подобный "титул" больше подходит диктатору путину, всячески пытающемуся отсиживаться в глубоком тылу. Некоторые же просто смеются, списывая очередной конфуз захаровой на любовь к алкоголю, в которой пропагандистку подозревают.

Следует отметить, что за время войны Владимир Зеленский лишь несколько раз выезжал из страны: в США, а затем в Лондон, где работал для получения важного вооружения для армии. Находясь на родине, он не раз бывал на линии фронта. Так, еще в сентябре 2022 года президент посетил освобожденный Изюм, а через два месяца совершил визит в деоккупированный Херсон. В декабре же Зеленский и вовсе уехал на передовую, наведавшись к защитникам Бахмута.

При этом бункер для украинского правительства действительно существует в Киеве — в него переместились большинство политиков в первые дни полномасштабного вторжения рф, когда нужно было быстро организовать плодотворную работу.

Добавим, что все это время диктатор владимир путин всего один раз смог съездить на полигон к бойцам, и то — в близкое Подмосковье.