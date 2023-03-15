В россии началась массовая раздача повесток: у путина попытались объясниться

Повестки раздают во многих регионах россии

В россии полным ходом идут скрытые мобилизационные мероприятия, но, по всей видимости, кремлю этого мало и там все-таки уже хотят запустить предсказанную многими вторую волну мобилизации. На этой неделе в разных регионах рф началась масштабная раздача повесток.

Первые сообщения о раздаче повесток пришли еще 14 марта из Воронежской области. Утверждается, что их раздают по месту жительства. Следующими известными регионами, которые захлестнула волна повесток, стали по меньшей мере еще четыре больших области: Мурманская, Липецкая, Красноярская и Пензенская.

Один из российских интернет-пабликов пишет про ситуацию в некоторых областях:

"Точно известно, что получили четверо человек, которые ранее проходили срочную службу, и два выпускника военной кафедры", — передает издание слова местного жителя, на предприятии у которого устроили раздачу повесток.

Жительница Пензенской области сообщила изданию, что 13 марта повестку вручили ее 30-летнему однокласснику.

"Разносят втихую, — рассказала она. — Говорят, что вторая волна мобилизации уже началась, но проходить будет не так масштабно, как первая. И что в Пензенскую область спустили план на три тысячи человек".

При этом, российские власти, ожидаемо, пытаются сгладить информационную шумиху вокруг массовой раздачи повесток. Там, принялись успокаивать россиян, что у них якобы только перепроверят данные и ничего больше.

"В Липецкой области пояснили, что повестки гражданам рассылают для актуализации данных — это необходимо для оцифровки баз данных", — отметил военком региона. Он заявил, что рассылка плановая, необходимость в ней возникла после выявления ошибок в ходе частичной мобилизации.

По поводу раздачи повесток высказался и пресс-секретарь путина дмитрий песков. Он заверил, что якобы новая волна мобилизации сейчас не проводится.

"Это обычная практика, все данные надо уточнить, ведется постоянная работа.Никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется", — говорит песков.

Напомним, ранее мы писали, как путин завершил мобилизацию, но продолжает набирать солдат.

Также мы сообщали, что правительство страны-агрессора намерено официально объявить о новой волне мобилизации.