Жителей Брянской области рф заставят платить за войну - счета включат в коммуналку

Россиянам станет жить еще веселее

Пока в кремле пытаются пыжатся, что санкции против россии им якобы нипочем вскоре рядовые россияне смогут еще больше ощутить последствия своей кровавой авантюры со вторжением в суверенное государство. Правительство некоторых областей уже хочет заставить своих граждан "скидываться" деньгами на так называемую "спецоперацию". А чтобы не один житель "великодуховной" не смог отвертеться от "общака" их деньги будут сниматься прямо с коммуналкой.

Об это свидетельствует предложение депутатов Брянской облдумы, передает NEXTA.

Думе предложено рассмотреть вопрос имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на работу средств ПВО для защиты области. Таким образом каждый житель области оплачивая счет, например, за воду будет доплачивать сверху за войну.

Стоит отметить, что данное сообщение изрядно повеселило пользователей в сети. Многие отмечают, что за свою бесправность в собственной стране теперь россияне будут расплачиваться собственными кошельками.

Напомним, ранее мы писали, что россиян заманивают на войну уже даже на порносайтах.

Также мы сообщали, что в столице россии ПВО понатыкали по всему городу, а для для зениток даже вырубают парки.