"Осталось только молиться": кадыров вызвал насмешки объяснением прибора на пальце (видео)

Главному российскому тиктокеру пришлось "развенчивать" слухи о собственных болезнях, но в его слова мало кто верит

Разговоров о не лучшем состоянии здоровья главы Чечни рамзана кадырова в последнее время становится все больше. Немало внимания публики привлек интересный прибор, который политик носит на пальце — что-то вроде пульсоксиметра. Пытаясь прекратить обсуждение своих вероятных болезней, кадыров попытался объяснить наличие гаджета весьма интересным способом. Он назвал эту технику электронным счётчиком для молитв.

Соответствующее объяснение появилось в личном Telegram-канале Кадырова. На видео главный тиктокер россии улыбается и всеми способами пытается убедить зрителей, что вполне здоров, а все разговоры об обратном – выдумки врагов.

"Это электронный счетчик. Я читаю молитвы. Так что давайте, не гоните там, я абсолютно здоровый человек", — заявил чеченец перед камерой.

По его словам, этот "счетчик" якобы помогает ему помнить, сколько раз он за день прочитал молитву к пророку Мухаммаду. При этом прибор почти не снимают крупным планом – всего на несколько секунд показали со стороны. На момент, когда сам кадыров тычет якобы "счетчик" в объектив, во время монтажа наложили вид на горы, что вызывает только больше вопросов.

Устройство показывают только со стороны

Подобный гаджет действительно существует в продаже – его можно найти на крупных маркет-плейсах. Однако чаще всего его используют для занятий спортом или подсчета количества провязанных спицами рядов.

Вот так выглядит устройство в продаже

К тому же веры в хорошее здоровье кремлевского любимца у общества нет. Особенно после его встречи с диктатором владимиром путиным, когда сеть взорвалась обсуждениями из-за черновиков, напечатанных огромным шрифтом.

Такие подсказки могут прочитать даже за кадром, не то что сам кадыров

Хотя кадыров попытался объяснить и этот момент — заявил, что имеет стопроцентное зрение, а все остальные версии неправдивы. Свое бахвальство на камеру он завершил традиционным возгласом "Ахмат — сила" и зачем-то приплел обещание по поводу "обязательной победы россии".

Неудивительно, что в сети слова рамзана кадырова тут же подняли на смех. Люди рекомендуют чеченцу прекратить лгать, а также надеются, что его здоровье еще хуже, чем до этого считалось. Также многие предлагают свой вариант, зачем кадырову нужен "счетчик".

К слову, недавно кадыров попытался похвастаться якобы трофейным оружием, которое ему привезли с фронта в Украину. Однако большинство пользователей сети снова больше обратило внимание на его внешний вид, ведь распухшее лицо отнюдь не является проявлением "крепкого здоровья".

При этом главе Чечни хватает времени и сил, чтобы критиковать российских мобилизованных, записывающих видео с передовой, прося о помощи.