"Ничего сами не умеют": российская марка со сбитым дроном США насмешила украинцев (фото)

Пользователи сети удивляются тому, что 140 миллионов россиян не способны включить свою фантазию

Россияне, вероятно, задумали выпустить свою почтовую марку в честь сбития американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. И хотя эта идея уже является плагиатом, нечто одновременно смешит и раздражает еще сильнее. Их вариант почтового творчества является несколько перерисованной версией популярной среди украинцев марки "Русский военный корабль, иди…".

Изображение российского варианта филателического "чуда" гуляет с 16 марта по соцсетям. Автор творения не установлен. Однако "Телеграф" полистал соцсети, чтобы узнать, как на это реагируют украинские граждане.

Сразу отметим, что марка выглядит почти идентичной украинской. Разница только в цветах — вместо явно заметных синего и желтого теперь в глаза бросается аллюзия на русский триколор. Также тонущий крейсер "Москва" заменили американским беспилотником, а солдату добавили зеленого в форму, чтобы она соответствовала окраске одежды окупантов.

Изменилась и надпись: собственно, марку назвали "Американский дрон, иди…". Добавили даже перевод на английский — очевидно, чтобы еще больше досадить США.

Марка "Американский дрон, иди..."

Оригинальная украинская марка, выпущенная "Укрпочтой"

Продолжение серии о крейсере "Москва" – марка "ВСЕ!"

Следует подчеркнуть, что официальных данных о выпуске подобной филателии в россии нет. Вполне возможно, что это очередной мем времен войны или попытка вбросить фейк в украинское общество. Добавим, что об идее с маркой ранее выходил материал на российском сатирическом сайте "ИА Панорама", публикующий вымышленные новости, в которых высмеивает события в рф. Однако там предложение по изображению было совсем другим.

Материал сатирического издания "ИА Панорама". Новость выдумана!

Тем не менее, новость о возможном выпуске марки с фактически украденным у украинцев дизайном серьезно взбудоражила соцсети. Пользователи одновременно удивляются немощности россиян, неспособных придумать что-нибудь свое, и смеются над этим.

Добавим, что последняя выпущенная "Укрпочтой" марка была посвящена годовщине российского вторжения в Украину. Для нее использовали изображение граффити известного художника Бэнкси, приезжавшего в нашу страну.

Также мы писали о том, как выглядела марка ко Дню Независимости Украины, выпущенная ограниченным тиражом.