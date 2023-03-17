Укр

"Ничего сами не умеют": российская марка со сбитым дроном США насмешила украинцев (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Официального подтверждения о выпуске марки нет, но изображение гуляет по сети Новость обновлена 17 марта 2023, 10:21
Официального подтверждения о выпуске марки нет, но изображение гуляет по сети. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пользователи сети удивляются тому, что 140 миллионов россиян не способны включить свою фантазию

Россияне, вероятно, задумали выпустить свою почтовую марку в честь сбития американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. И хотя эта идея уже является плагиатом, нечто одновременно смешит и раздражает еще сильнее. Их вариант почтового творчества является несколько перерисованной версией популярной среди украинцев марки "Русский военный корабль, иди…".

Изображение российского варианта филателического "чуда" гуляет с 16 марта по соцсетям. Автор творения не установлен. Однако "Телеграф" полистал соцсети, чтобы узнать, как на это реагируют украинские граждане.

Сразу отметим, что марка выглядит почти идентичной украинской. Разница только в цветах — вместо явно заметных синего и желтого теперь в глаза бросается аллюзия на русский триколор. Также тонущий крейсер "Москва" заменили американским беспилотником, а солдату добавили зеленого в форму, чтобы она соответствовала окраске одежды окупантов.

Изменилась и надпись: собственно, марку назвали "Американский дрон, иди…". Добавили даже перевод на английский — очевидно, чтобы еще больше досадить США.

Марка Американский дрон иди
Марка "Американский дрон, иди..."
Марка Русский военный корабль иди
Оригинальная украинская марка, выпущенная "Укрпочтой"
Марка Русский военный корабль
Продолжение серии о крейсере "Москва" – марка "ВСЕ!"

Следует подчеркнуть, что официальных данных о выпуске подобной филателии в россии нет. Вполне возможно, что это очередной мем времен войны или попытка вбросить фейк в украинское общество. Добавим, что об идее с маркой ранее выходил материал на российском сатирическом сайте "ИА Панорама", публикующий вымышленные новости, в которых высмеивает события в рф. Однако там предложение по изображению было совсем другим.

Марка с американским дроном
Материал сатирического издания "ИА Панорама". Новость выдумана!

Тем не менее, новость о возможном выпуске марки с фактически украденным у украинцев дизайном серьезно взбудоражила соцсети. Пользователи одновременно удивляются немощности россиян, неспособных придумать что-нибудь свое, и смеются над этим.

Добавим, что последняя выпущенная "Укрпочтой" марка была посвящена годовщине российского вторжения в Украину. Для нее использовали изображение граффити известного художника Бэнкси, приезжавшего в нашу страну.

Также мы писали о том, как выглядела марка ко Дню Независимости Украины, выпущенная ограниченным тиражом.

Теги:
#Россия #Плагиат #Марка #MQ-9 Reaper #Реакция сети