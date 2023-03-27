Руководил "мясными штурмами" на востоке Украины: в россии сняли еще одного одиозного генерала

Официального подтверждения пока нет

В россии сняли с должности генерал-полковника армии кафиров рустама мурадова, который с осени командовал войсками Восточного военного округа.

Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил ряд российских Telegram-каналов, ссылающихся на проверенные источники. Стоит отметить, что официально отставку мурадова пока не подтвердили, однако причина такого кадрового решения более очевидна.

Именно мурадов недавно стал главной "целью" в шквале критики, посыпавшейся на него от так называемых русских "военкоров", а также коллег-оккупантов из-за так называемых "мясных штурмов" Угледара. Генерал отправлял колонны с техникой на минные поля, где боевые машины взрывались, а остатки личного состава, которому удалось выжить, ликвидировали воины ВСУ.

рустанм мурадов

Согласно данным ВЧК-ОГПУ (политический карательный орган советской России), источники критически реагировали на тактику мурадова под украинским Угледаром, мол, значительные потери не были оправданы успехами.

"Генерал мурадов вообще без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении, но они не только продвинуться не смогли, они даже в бои нормально не вступали: их каждый раз курят на марше, или они сами минными полями едут", — отмечают собеседники.

Следует добавить, что русский генерал рустам мурадов получил звание "героя россии". 28 февраля прошлого, 2022 года, военачальник попал под западные санкции, как непосредственный виновник ряда военных преступлений в Украине.

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