Ударить не по Украине: депутат Госдумы рф выдал безумный "план победы в войне" (видео)

Пропагандисти почали знищувати Британію у своїй студії

Не имея достижений в "трехдневной" войне против Украины, в россии вдруг поняли, в чем их проблема. По мнению некоторых депутатов, она кроется не в самих оккупантах, а внезапно — в Британии. В связи с этим там выдвинули "гениальный" план победы в Украине. Очередными угрозами и нелепыми заявлениями изошелся депутат Госдумы, генерал-лейтенант андрей гурулёв.

Свои бредни он озвучил в эфире у пропагандистки скабеевой. Победе россии в войне, считает он, мешает Британия. Якобы именно она является "главным подстрекателем" и поэтому, уничтожив её, все вдруг прислушаются к россии.

"Первое, что нужно сделать — это смести Британию, просто смести с лица Земли. И по сути после этого все закончится. Закончится потому, что главный этот гадёныш это именно Британия. Главный подстрекатель здесь в Европе именно она. Нанеся критическое поражение Британии вся война на этом закончится и тогда начнут прислушиваться к тому, что говорит наш президент, причем сразу. То что говорит председатель КНР", — заявил гурулёв.

В сети, к слову, уже успели высмеять потуги гурулева в победе над Украиной

Напомним, что все это звучит на фоне заявлений Британии о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Именно после этого в кремле началась настоящая истерика, отовсюду посыпались угрозы всему миру, а путин якобы именно поэтому даже решил разместить в беларуси своё ядерное оружие.