"Все станет намного тяжелее": спикер путина рассказал, когда закончится война против Украины
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Многих слова спикера главы кремля расстроили
Война россии против Украины будет продолжаться еще длительное время и это хорошо понимают в правящей верхушке страны-агрессора.
Как сообщает The Guardian, об этом представителям российской элиты рассказал спикер российского диктатора дмитрий песков на закрытом ужине в преддверии Нового года.
"Полагаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", — сказал он во время тоста.
Один из гостей ужина рассказал изданию, что многих это заявление омрачило, поскольку они надеялись на скорейшее возвращение к нормальной жизни.
"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами надолго, и мы должны готовиться к долгому пути", — сказал собеседник издания.
Он также отметил, что многие из собравшихся в личных разговорах высказывались против войны.
Стоит отметить, то сам песков информацию издания не комментировал.
Как сообщалось ранее, о том, что война не закончится быстро ранее говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который отметил, даже несмотря на это работы по урегулированию конфликта надо продолжать.
Позже такое же предположение высказали и в США. Там говорят, что на это указывает то, о чем говорили российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин.