Укр

"Все станет намного тяжелее": спикер путина рассказал, когда закончится война против Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
дмитрий песков
дмитрий песков

Многих слова спикера главы кремля расстроили

Война россии против Украины будет продолжаться еще длительное время и это хорошо понимают в правящей верхушке страны-агрессора.

Как сообщает The Guardian, об этом представителям российской элиты рассказал спикер российского диктатора дмитрий песков на закрытом ужине в преддверии Нового года.

"Полагаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", — сказал он во время тоста.

Один из гостей ужина рассказал изданию, что многих это заявление омрачило, поскольку они надеялись на скорейшее возвращение к нормальной жизни.

"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами надолго, и мы должны готовиться к долгому пути", — сказал собеседник издания.

Он также отметил, что многие из собравшихся в личных разговорах высказывались против войны.

Стоит отметить, то сам песков информацию издания не комментировал.

Как сообщалось ранее, о том, что война не закончится быстро ранее говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который отметил, даже несмотря на это работы по урегулированию конфликта надо продолжать.

Позже такое же предположение высказали и в США. Там говорят, что на это указывает то, о чем говорили российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

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#Украина #Россия #Война #Дмитрий Песков