В домах дрожат окна: Ростов снова содрогнулся от мощного взрыва - что известно (видео)
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Взрыв услышали не только в разных районах, но и в городах
Российский Ростов-на-Дону после недавнего взрыва в здании ФСБ снова посетила "бавовна". От мощного хлопка у местных в домах задрожали окна.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, по данным местных жителей, 29 марта около 12 часов дня жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук взрыва.
"Звук услышали не только на Западном, но и в районе улицы 1-й Луговой на левом берегу Дона, а также в центре города. Аналогичные сообщения поступили с Портовой и с Вертолетного поля", — говорится в сообщении.
При этом из-за мощности взрыва у людей в домах задрожали окна, а у машин сработали сигналили.
В настоящий момент точное место и причина взрыва пока неизвестна.
В тоже время в сети уже начали распространятся видео с места событий, на которых запечатлен звук того самого "хлопка".
Грохот также слышали и в Батайске (город-спутник Ростова-на-Дону).
При этом, пропагандисты, ссылаясь на слова главы администрации Батайска роман волошина сообщают, что якобы "в городе чрезвычайных ситуаций не произошло".
Напомним, ранее мы писали, что в Тульской области "бавовна" разворотила жилой квартал.
Также мы сообщали, что утро в оккупированном Крыму началось с сильных взрывов.