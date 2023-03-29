В домах дрожат окна: Ростов снова содрогнулся от мощного взрыва - что известно (видео)

Взрыв услышали не только в разных районах, но и в городах

Российский Ростов-на-Дону после недавнего взрыва в здании ФСБ снова посетила "бавовна". От мощного хлопка у местных в домах задрожали окна.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, по данным местных жителей, 29 марта около 12 часов дня жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук взрыва.

"Звук услышали не только на Западном, но и в районе улицы 1-й Луговой на левом берегу Дона, а также в центре города. Аналогичные сообщения поступили с Портовой и с Вертолетного поля", — говорится в сообщении.

При этом из-за мощности взрыва у людей в домах задрожали окна, а у машин сработали сигналили.

В настоящий момент точное место и причина взрыва пока неизвестна.

В тоже время в сети уже начали распространятся видео с места событий, на которых запечатлен звук того самого "хлопка".

Грохот также слышали и в Батайске (город-спутник Ростова-на-Дону).

При этом, пропагандисты, ссылаясь на слова главы администрации Батайска роман волошина сообщают, что якобы "в городе чрезвычайных ситуаций не произошло".

Напомним, ранее мы писали, что в Тульской области "бавовна" разворотила жилой квартал.

Также мы сообщали, что утро в оккупированном Крыму началось с сильных взрывов.